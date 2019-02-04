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عقوبات تأديبية وقضائية تلاحق مهاجم «الله يسعدك ويوفقك»

عقوبات تأديبية وقضائية تلاحق مهاجم «الله يسعدك ويوفقك»
http://almnatiq.net/?p=688396
المناطق_الرياض

يواجه مذيع في قناة تلفزيونية محلية، عددا من العقوبات التأديبية من جهة عمله، والقضائية المحتملة في حال قررت المتصلة ببرنامجه على الهواء مباشرة، المطالبة بحقها الذي يكفله لها القانون والنظام.

وكانت متصلة ببرنامجه المباشر قد عرفت باسمها، ثم بدأت حديثها الموجه للضيف في الحلقة بالقول «الله يسعدك ويوفقك»، قبل أن يقول الضيف «لا نقبل بهذا»، ليظهر على المذيع الغضب ويقاطع الضيف ويطلب من المخرج قطع الاتصال فورا، ويتهم المتصلة بأنها تتغزل بالضيف علانية، كما اتهمها بقلة الحياء، وفقا لـ«مكة».

وقال المحامي المحقق السابق في النيابة العامة نايف آل منسي، إن حقوق المتضررة تتمثل في:

1 رفع شكوى في جهة عمل المذيع وإيقاع العقوبة التأديبية عليه

2 رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويض مادي ورد اعتبار

3 رفع شكوى على المذيع في وزارة الإعلام

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