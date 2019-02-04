موقع إيراني معارض الموساد الإسرائيلي اغتال علماء بمركز أبحاث الفضاء الإيراني

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كشفت موقع إيراني معارض عن معلومات اليوم الاثنين، عن معلومات خطيرة مفادها أن إسرائيل نفذت عملية دقيقة استهدفت فيها علماء في مركز أبحاث الفضاء الإيراني، وأسفرت مقتل ثلاثة منهم، فيما أصيب عدد آخر بجروح.

ووفقاً لموقع “آمد نيوز” عن مصادر في السلطة القضائية الإيرانية قولها إن “ما ذكره وزير الاتصالات جاء بأمر من نائب وزارة الاستخبارات، وهي أخبار كاذبة، حيث إن سبب مقتل العلماء في مركز الأبحاث الفضائي ليس حريقًا، وإنما الهدف هو خداع الرأي العام”.

وقالت المصادر التابعة للموقع الإيراني إن “العملية التي استهدفت العلماء الإيرانيين وقعت في الساعة الرابعة فجرًا من يوم أمس الأحد”، مضيفة أن أعمال تخريب تسببت بقتل العلماء خلال محاولتهم إطلاق القمر الصناعي الثاني إلى الفضاء عبر منصات إطلاق الأقمار الاصطناعية في مركز الأبحاث الفضائية.

وأشارت المصادر إلى تقرير سري أولي لوزارة الاستخبارات الإيرانية المعروفة بأنه “هناك دليل على أن العملية دقيقة جدًا وبتوجيه من الموساد من قبل فريق من المتسللين، وقد أكملت أعمال التخريب بنجاح وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من علماء المشروع السري الذي تعمل إيران على تنفيذه في مركز الأبحاث الفضائية”.

وكان وزير الاتصالات “محمد جواد آذري جهرمي”، أعلن أمس الأحد، أن العلماء ماتوا نتيجة “حريق في أحد مباني مركز أبحاث الفضاء”، ولم يقدم المزيد من المعلومات حول الحادث في موقع طهران، كما لم يتم توفير أسماء ومواقع الضحايا على الفور.