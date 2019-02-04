موقع ديبكا الإسرائيلي: غارات التحالف الدولي استهدفت مقر فيلق القدس الإيراني في سوريا

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قال موقع “ديبكا” الاستخباري الإسرائيلي، بأن الهجوم الذي شنَّته قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على مواقع في سوريا أمس الأحد، استهدف مقر قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي يزوره -بانتظام- قائد الفيلق الجنرال قاسم سليماني.

وقال الموقع في تقرير نشر اليوم الاثنين، إن “الغارات جاءت بعد أن أحبطت القوات العراقية هجومًا بالصواريخ على قاعدة عسكرية أمريكية في محافظة الانبار غرب العراق، من قِبل ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، وقيام وكالة تسنيم الايرانية الناطقة باسم للحرس الثوري بنشر فيلم يظهر عناصر للحشد الشعبي وهم يجبرون دورية للجيش الأمريكي على العودة لقاعدتها قرب محافظة نينوى شمال العراق على حد زعم الوكالة”.

وكان متحدث باسم الجيش السوري أعلن الأحد، أن “غارة التحالف على قاعدة عين الأسد استهدفت موقعًا للجيش وأهدافًا عسكرية إيرانية، وأنها أسفرت عن سقوط ضحايا”.