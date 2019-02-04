صحة عسير تدشن وحدة السكتة الدماغية بمستشفى عسير وتدعمها باستشاريين متخصصين

دشن سعادة المساعد العلاجي بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح وبحضور سعادة المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد آل مستور وحدة السكتة الدماغية بمستشفى عسير المركزي وذلك تحت رعاية سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عايض عسيري.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن هذه الوحدة تعتبر الثانية على مستوى وزارة الصحة والرابعة على مستوى المملكة وتحتوي الوحدة على عدد ٨ أسرة مجهزة للعمل على متابعة المرضى على مدار ٢٤ ساعة .

حيث أنه يعمل بالوحدة أربعة استشاريين في تخصص طب المخ والأعصاب وثلاثة استشاريين في تخصص القسطرة العصبية حيث يتم في الوحدة علاج السكتات الدماغية عن طريق الأدوية المذيبة والقساطر العصبية ، والتي أثبتت الدراسات الحديثة جدواها في عودة كثير من المرضى لمزاولة نشاطهم بعد حدوث الجلطات الدماغية.