أمانة عسير تخالف 10 مقاولين لم يلتزموا بالاشتراطات اللازمة

المناطق_عسير

رصدت الإدارة العامة لتنسيق المشروعات بأمانة منطقة عسير، خلال جولاتها الرقابية مؤخرا 10 مخالفات استهدفت المقاولين لعدد من الجهات الخدمية بمدينة أبها ؛ و ذلك بعد التأكد من عدم تطبيقهم الاشتراطات المعمول بها.

وأوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الجولات الرقابية التي قامت بها الإدارة العامة لتنسيق المشروعات بأمانة عسير مؤخرا ، أسفرت عن توجيه 10 مخالفات بحق مقاولين مخالفين للاشتراطات المعمول بها ،منوهاً إلى أن تلك المخالفات رصدت بعد أكثر من 180 جولة قامت بها الفرق التفتيشية التابعة للأمانة .

وبيّن الحميدي بأن المخالفات تمثلت ما بين عدم وجود تراخيص و عدم تجديد تراخيص العمل بالمواقع الخدمية لدى بعض المقاولين إضافة الى اتلاف البنى التحتية لبعض المواقع الأخرى و عدم إعادة المواقع بعد الانتهاء من العمل بها كما كانت عليه بجانب عدم توفير وسائل السلامة اللازمة اثناء العمل بالمواقع حفاظا على سلامة المارة و العاملين بالموقع .

و اردف الحميدي مؤكدا بأن الإدارة مستمرة في جولاتها الميدانية وحملاتها التفتيشية ؛ بهدف ضمان الالتزام بالاشتراطات المعمول بها اثناء العمل بالمواقع الخدمية و ضمان سلامة المارة و العاملين بتلك المواقع و الحفاظ على المرافق العامة .

الجدير بالذكر بأن المخالفات التي تم تطبيقها على المقاولين المخالفين كانت بموجب لائحة الغرامات و الجزاءات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٨ والتعليمات التنفيذية وفق لائحته .