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أمانة عسير تخالف 10 مقاولين لم يلتزموا بالاشتراطات اللازمة

أمانة عسير تخالف 10 مقاولين لم يلتزموا بالاشتراطات اللازمة

أبرز المواد
أمين عسير يقف على عدد من المشاريع بابها في جولة تفقدية

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أمانة عسير تخالف 10 مقاولين لم يلتزموا بالاشتراطات اللازمة

أمانة عسير تخالف 10 مقاولين لم يلتزموا بالاشتراطات اللازمة
http://almnatiq.net/?p=688413
المناطق_عسير

رصدت الإدارة العامة لتنسيق المشروعات بأمانة منطقة عسير، خلال جولاتها الرقابية مؤخرا 10 مخالفات استهدفت المقاولين لعدد من الجهات الخدمية بمدينة أبها ؛ و ذلك بعد التأكد من عدم تطبيقهم الاشتراطات المعمول بها.

وأوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الجولات الرقابية التي قامت بها الإدارة العامة لتنسيق المشروعات بأمانة عسير مؤخرا ، أسفرت عن توجيه 10 مخالفات بحق مقاولين مخالفين للاشتراطات المعمول بها ،منوهاً إلى أن تلك المخالفات رصدت بعد أكثر من 180 جولة قامت بها الفرق التفتيشية التابعة للأمانة .

وبيّن الحميدي بأن المخالفات تمثلت ما بين عدم وجود تراخيص و عدم تجديد تراخيص العمل بالمواقع الخدمية لدى بعض المقاولين إضافة الى اتلاف البنى التحتية لبعض المواقع الأخرى و عدم إعادة المواقع بعد الانتهاء من العمل بها كما كانت عليه بجانب عدم توفير وسائل السلامة اللازمة اثناء العمل بالمواقع حفاظا على سلامة المارة و العاملين بالموقع .

و اردف الحميدي مؤكدا بأن الإدارة مستمرة في جولاتها الميدانية وحملاتها التفتيشية ؛ بهدف ضمان الالتزام بالاشتراطات المعمول بها اثناء العمل بالمواقع الخدمية و ضمان سلامة المارة و العاملين بتلك المواقع و الحفاظ على المرافق العامة .

الجدير بالذكر بأن المخالفات التي تم تطبيقها على المقاولين المخالفين كانت بموجب لائحة الغرامات و الجزاءات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٢١٨ والتعليمات التنفيذية وفق لائحته .

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