أمين عسير يقف على عدد من المشاريع بابها في جولة تفقدية

المناطق_عسير

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في جولة ميدانية قام بها صباح أمس على مشروعي سما ابها و تحسين و تطوير الجسر الواقع بجوار كبري لبنان بمدينة أبها وذلك برفقة و كيل الأمين للتعمير و المشاريع المهندس أحمد ناصر و مدير المشاريع الاستراتيجية المهندس خالد مفرج .

واجتمع الحميدي خلال الجولة مع المقاولين المنفذين لمشروعين ، مطلعا على آخر الأعمال المنجزة ، مستمعا إلى شرح مفصل عن المشروعين ونسبة الإنجاز به .

وطالب الحميدي المقاولين المنفذين بضرورة زيادة الجهد والعمل والالتزام بالجودة في تنفيذ المشروعين وتسليمهم في الوقت المحدد له، كما طالب بتذليل أي معوقات والتنسيق مع الجهات الحكومية .

وأكد الحميدي بأن المشروعين يعدان من المشروعات الحيوية المهمة في مدينة أبها ، لافتاً إلى أن المشروعين يعدان أحد اهم المعالم الرئيسية بمدينة أبها لقربها من الطرق الحيوية ومن هذا المنطلق يكتسب المشروعين أهمية خاصة، مشيراً إلى أنه سيكون لهما الأثر البالغ في تطوير المنطقة المحيطة بالمشروعين وقد روعي فيهما اللمسات والتصاميم الجمالية .

يذكر أن الأمانة تبذل قصارى جهدها لتسابق الوقت في تنفيذ المشروعين بمدينة أبها ، مع ضمان جودة المشروعين .

وفي نهاية الجولة عبر الدكتور وليد الحميدي عن ارتياحه بما شاهده من الانجازات والمشاريع التي تحققت في تلك الاحياء و التي تهدف الى تطويرها وتحديثها وتحقيق اكبر قدر من الخدمات لسكانها.

منوها بما تحظى به امانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها من اهتمام ودعم غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من اجل تطوير وتحديث منطقة عسير بشكل عام و مدينة ابها بشكل خاص متمنيا التوفيق والسداد لجميع العاملين.