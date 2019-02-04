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مدخل لريادة الأعمال  دورة تدريبية ينظمها مركز سيدات الأعمال بغرفة أبها

مدخل لريادة الأعمال  دورة تدريبية ينظمها مركز سيدات الأعمال بغرفة أبها

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مدخل لريادة الأعمال  دورة تدريبية ينظمها مركز سيدات الأعمال بغرفة أبها

مدخل لريادة الأعمال  دورة تدريبية ينظمها مركز سيدات الأعمال بغرفة أبها
http://almnatiq.net/?p=688425
المناطق_أبها

 بدأت الدورة التدريبية التي نظمها  مركز  سيدات الأعمال بغرفة أبها حيث تم  شرح خلالها تعريف ريادة الأعمال والفرق بين رجل ورائد الأعمال متطرقا لمواصفات الأخير والعلوم المرتبطة بريادة الأعمال وكيفية تقييم الأفكار الريادية ودورة حياة المشروع ودراسته الاقتصادية والسوقية والفنية ، وما هي جهات التمويل للمشروعات الريادية بالمملكة

من جانبه  أوضح ذلك رئيس غرفة أبها الأستاذ / حسن الحويزي  مبينا أن الغرفة تسعى من خلال  تنظيم مثل هذه الدورات حول مفهوم ريادة الأعمال وهو تشجيع رواد ورائدات الأعمال بمنطقة عسير على الوصول إلى إتقان العمل بمشاريعهم الريادية وثقل مواهبهم وقدراتهم وإمكانياتهم ليستطيعوا تأسيس صناعة وطنية تعتمد على العلم والأسس الصحيحة للأعمال الريادية  ،  وصولاً للتصنيع المتقدم،  مبينا أن الغرفة عملت على تذليل كافة العقبات التي تقف أمام المشروعات الريادية   التي تعتبر حلم لشباب وشابات عسير ، والتي سيكون لها دوراً كبيراً في دعم وتأسيس وتطوير واستمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها الأولي مع التركيز على الحاضنات ومسرعات  الأعمال  في المشاريع التجارية التي تملك إبداعا فنيا مما يساعد على التسريع في النمو الاقتصادي، كما يتم التعاون في هذا المجال مع العديد من الجهات ذات العلاقة.

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