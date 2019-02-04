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دراسة تحسم فوائد الاستيقاظ مبكرا

دراسة تحسم فوائد الاستيقاظ مبكرا
http://almnatiq.net/?p=688434
المناطق - وكالات

إذا كنت ممن لا يستيقظون في ساعة مبكرة من الصباح، فإنك تخلف الموعد مع فوائد صحية جمة، ولذلك، ينصح الخبراء بتغيير هذه العادة فوراً.

وبحسب ما نقلت صحيفة “جارديان” البريطانية، فإن السعادة من الفوائد الخمس الكبرى للاستيقاظ مبكرا، وأظهرت دراسة من جامعة “إيكستر” البريطانية أن من يستفيقون باكراً تقل عرضتهم للإصابة بالاكتئاب مقارنة بغيرهم.

وعزت الدراسة هذه النتائج إلى المشاكل التي يعانيها من يسهرون، خلال فترة النهار، سواء تعلق الأمر بالعمل أو باقي الأنشطة الأخرى.

أما الفائدة الثانية، فهي أن من يستيقظ مبكراً يكون أكثر إنتاجية في عمله، إذ كشفت دراسة من جامعة تكساس الأميركية أن الطلبة الذين يحضرون دروسهم في الصباح حصلوا على نقاط أعلى مقارنة بزملائهم الذين يتابعون دراستهم في المساء.

وفي 2018، ذكرت دراسة من جامعة بريستول، أن من يستيقظون مبكرا، تقل عرضتهم للإصابة بمرض سرطان الثدي، واعتمد البحث الطبي على 341 من عينات الحمض النووي وسلوك الأشخاص في النوم.

ولأن من يستيقظون مبكراً يكون لديهم وقت كافٍ ليمارسوا الرياضة، فإن المواظبة على هذا النشاط البدني، تساعد الإنسان على النوم بصورة أفضل خلال المساء، أما من يتأخرون فيبدؤون يومهم وسط إرباك على الأرجح وقد ينهونه كذلك أيضا.

وأوردت دراسة أجريت في جامعة هايدلبرغ الألمانية، أن الاستيقاظ المبكر يقوي شخصية الإنسان فيجعلها أكثر تعاوناً ومثابرة ووعياً، واعتمد البحث على عينة من 1231 مشاركاً.

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