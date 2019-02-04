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تطبيق نظام “النقطة الواحدة” على جسر الملك فهد هذا العام.. التوقف عند الجوازات مرة فقط
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المناطق - الرياض

كشف رئيس الجمارك البحريني الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة عن اقتراب التشغيل التجريبي لنظام النقطة الواحدة عبر مطاري البحرين والرياض، والتي من المتوقع أن يتم العمل بها خلال العام الجاري.
وقال إن العمل بنظام النقطة الواحدة سيتم العمل به بين مطاري البحرين والرياض قبل تنفيذها في جسر الملك فهد، مضيفًا أن تنفيذ المشروع عبر المطار يعطي الفرصة للجانبين البحريني والسعودي لدراسته والوقوف على سلبياته وإيجابياته، خصوصا أن عدد المسافرين بين البلدين عبر المطار أقل بكثير من المسافرين عبر جسر الملك فهد، مؤكدا أن تطبيقها في المطار سيكون النقطة التي سنطلق منها المشروع في جسر الملك فهد بشكله النهائي.
وأشار إلى أن تطبيق النقطة الواحدة سيتم بحسب المتفق عليه بين مطاري البحرين والرياض فقط في المرحلة التجريبية، أي أن القادمين من المطارات الأخرى في السعودية أو المغادرين إليها لن يطبق عليهم النظام الجديد، كما اشار إلى أن التطبيق سيتم على مواطني البلدين في المرحلة الأولى، وبعد ذلك سيتم دراسة تطبيقها على الأجانب المقيمين في البلدين.
أما بخصوص تطبيق نظام النقطة الواحدة على جسر الملك فهد، فقد أشار إلى أن الموضوع في مراحله النهائية، وأنه ما زال بيد اللجنة العليا الامنية المشتركة بين البلدين، مضيفًا أنه وبحسب تصريحات المسؤولين في اللجنة فإن تطبيق النقطة الواحدة سيكون قريبًا.

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