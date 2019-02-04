احدث الأخبار

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران
أبرز المواد
 أمير تبوك يواسي الشيخ بشير المصبحي في وفاة ابنه
منطقة تبوك
 محاكم التنفيذ تلزم آباء مماطلين بدفع 52 مليون ريال نفقة لأبنائهم
أبرز المواد
 تطبيق نظام “النقطة الواحدة” على جسر الملك فهد هذا العام.. التوقف عند الجوازات مرة فقط
أبرز المواد
 دراسة تحسم فوائد الاستيقاظ مبكرا
أبرز المواد
 مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة أبها يعقد لقاءاً لنشر ثقافة العمل الحر لتأهيل الشباب لسوق العمل
منطقة عسير
 مدخل لريادة الأعمال  دورة تدريبية ينظمها مركز سيدات الأعمال بغرفة أبها
منطقة عسير
 رئيس “الجمارك”: تطبيق “النقطة الواحدة” بمطار الرياض أولاً يليها “الجسر” العام الحالي
أبرز المواد
 أمانة عسير تخالف 10 مقاولين لم يلتزموا بالاشتراطات اللازمة
أبرز المواد
 أمين عسير يقف على عدد من المشاريع بابها في جولة تفقدية
منطقة عسير
 صحة عسير تدشن وحدة السكتة الدماغية بمستشفى عسير وتدعمها باستشاريين متخصصين
أبرز المواد
 موقع إيراني معارض الموساد الإسرائيلي اغتال علماء بمركز أبحاث الفضاء الإيراني
أبرز المواد
“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران

أبرز المواد
أمير تبوك يواسي الشيخ بشير المصبحي في وفاة ابنه

أمير تبوك يواسي الشيخ بشير المصبحي في وفاة ابنه

منطقة تبوك
محاكم التنفيذ تلزم آباء مماطلين بدفع 52 مليون ريال نفقة لأبنائهم

محاكم التنفيذ تلزم آباء مماطلين بدفع 52 مليون ريال نفقة لأبنائهم

أبرز المواد
تطبيق نظام “النقطة الواحدة” على جسر الملك فهد هذا العام.. التوقف عند الجوازات مرة فقط

تطبيق نظام “النقطة الواحدة” على جسر الملك فهد هذا العام.. التوقف عند الجوازات مرة فقط

أبرز المواد

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=688443
المناطق - الرياض

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تكون سحب رعدية ممطرة اليوم تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران.
وتضمن التنبيه مدينة نجران، ومحافظات حبونا وبدر الجنوب ويدمة والأجزاء المجاورة.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 1 ظهراً، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

روابط ذات صلة

محاكم التنفيذ تلزم آباء مماطلين بدفع 52 مليون ريال نفقة لأبنائهم

محاكم التنفيذ تلزم آباء مماطلين بدفع 52 مليون ريال نفقة لأبنائهم
تطبيق نظام “النقطة الواحدة” على جسر الملك فهد هذا العام.. التوقف عند الجوازات مرة فقط

تطبيق نظام “النقطة الواحدة” على جسر الملك فهد هذا العام.. التوقف عند الجوازات مرة فقط
دراسة تحسم فوائد الاستيقاظ مبكرا

دراسة تحسم فوائد الاستيقاظ مبكرا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*