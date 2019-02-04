“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران

المناطق - الرياض

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تكون سحب رعدية ممطرة اليوم تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران.

وتضمن التنبيه مدينة نجران، ومحافظات حبونا وبدر الجنوب ويدمة والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 1 ظهراً، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.