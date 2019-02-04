مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية في مديرية نهم بصنعاء

المناطق - الرياض

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مواد إيوائية في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، اشتملت المساعدات على 100 خيمة و600 بطانية و200 بساط، استفادت منها 100 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمختلف المحافظات اليمنية دون استثناء.