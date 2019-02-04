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“التعليم” تطلق البرنامج التدريبي ” إعداد الحقائب التدريبة بنظام Imas “
http://almnatiq.net/?p=688455
المناطق - الرياض

افتتح وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية المهندس بدر بن محمد البريدي أمس البرنامج التدريبي ” إعداد الحقائب التدريبية بنظام Imas” .
ويستهدف البرنامج على مدى خمسة أيام الكوادر المميزة من الموظفين الإداريين لدى الإدارة بجهاز الوزارة، لتأهيلهم لإعداد الحقائب التدريبية المتخصصة بهدف بناء حقائب تدريبية تخصصية وعامة لتحقيق أهداف التدريب.
وستنطلق برامج متنوعة لمختلف وكالات الوزارة وإدارات التعليم لتحقيق استدامة التدريب، عبر تنفيذ برنامج يمنح المتدرب شهادة دولية معتمدة كمعد حقائب محترف لإدارته في أي برنامج يعرض في الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية .
من جهة أخرى أبان مدير عام تطوير الموارد البشرية الدكتور صالح التويجري، أن وزارة التعليم تستعد لتنفيذ 68 برنامجا تدريبيا داخليا وخارجيا في مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة وغيرها ينفذها 125 مدربا ومدربة على مستوى المملكة .
وذكر أن هناك برنامج نوعي كمتطلب أساسي للموظفين وهو الجدارات الوظيفية وكيف تحقق الأداء الوظيفي العالي، مشيراً إلى أن الوزارة تطمح من خلال هذه البرامج لإيجاد مخرجات نوعية وإحداث الأثر الفارق للموظفين .

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