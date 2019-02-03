أمير تبوك يواسي الشيخ بشير المصبحي في وفاة ابنه

المناطق - تبوك:

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز امير منطقة تبوك الشيخ بشير عادي المصبحي شيخ عشيرة المصابحة من بني عطية بوفاة ابنه رحمه الله سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ومن جهته أعرب الشيخ بشير المصبحي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية الغير المستغربة والتي كان لها أكبر الأثر في التخفيف من مصابهم داعين الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.