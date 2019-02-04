بلدية الخبر تضبط شقه سكنية تم تحويلها لمعمل خياطة

الخبر - المناطق

ضبطت بلدية محافظة الخبر بفرع شمال الخبر وبمساندة مكتب العمل والشرطة، مؤخرا شقة سكنيه بحي الخبر الشمالية، تم تحويلها لمعمل خياطه.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بأن الشقة التي تم ضبطها داخل مبنى سكني قد تم تحويلها الى معمل خياطه لأجانب أحدهم لديه حساب على موقع التواصل (انستغرام)، مشيرا الى أنه تم التحفظ على الموجودات، لافتا الى أنه جاري اتخاذ اللازم كل فيما يخصه وفق الأنظمة والتعليمات.

وأكد على أن البلدية مستمرة في تكثيف الرقابة حرصاً على سلامة المستهلك، كما تقوم بعمل جولات ميدانية مستمرة، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين .

ودعا جميع المواطنين والمقيمين الى ضرورة التعاون مع البلدية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز 940 للبلاغات لاتخاذ اللازم.