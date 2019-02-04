مدير تعليم الأحساء يرعى ملتقى “ريالي للوعي المالي ” الأربعاء

الاحساء - منال الدوسري

يرعى سعادة المدير العام للتعليم بالأحساء الأستاذ أحمد بن محمد بالغنيم يوم الأربعاء القادم الموافق 1440/6/1 هـ صباحًا في قاعة الاحتفالات بمبنى النادي الأدبي برنامج “ريالي للوعي المالي” للعام الدراسي الحالي 1439 / 1440 هـ ، بحضور مساعدي المدير العام ( بنين – بنات ) ومديري الإدارات وقيادات المدارس والمشرفين التربويين .

من جانبهما أشارا مديرا إدارة النشاط الطلابي بتعليم الأحساء بنين وبنات الأستاذ صلاح المغربي والأستاذة هيفاء البشير ” أنَّ أملنا كبير في متدربي البرنامج لتحقيق الهدف بتدريب ثلاثين ألف طالب وطالبة بجهود مئات من المعلمين والمعلمات الذين وضعوا على عاتقهم فوق حقيبة التعليم جانب من التدريب لتوعية الطلاب والطالبات بمبادئ التخطيط المالي وإعداد الميزانيات وغرس ثقافة الادخار والاستثمار وحسن التعامل مع القروض المالية ، التي تصب جميعها في رسم معالم المستقبل الاقتصادي لهذا البلد المعطاء وتمهيدًا لتحقيق أهم البنود التي جاءت في رؤية 2030 .

فيما أشار مدير وحدة الشراكة بإدارة التعليم بالأحساء مشرف البرامج العامة والتدريب بإدارة النشاط الطلابي الخبير الريادي بنين محمد الدعيج ” إلى انخراط دفعة جديدة من المعلمين والمعلمات والذي يربوا عددهم على 600 معلم ومعلمة ليعملوا خلال هذا العام الدراسي من خلال برامج النشاط للعمل على تدريب كوكبة من الطلبة والطالبات لتزويدهم بالأدوات التي تعينهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة ، وبناء ركيزة صلبة داخل المدرسة تجاه الوعي المالي والاستثماري إضافة إلى غرس ثقافة الادخار والاستثمار بين أوساط الطلبة والطالبات خلال البرنامج ، في خطوة للتكامل مع القطاع الخاص وغير الربحي لنشر ثقافة الوعي المالي.

من جانبه أكد مدير المشروع بمجموعة “سدكو القابضة ” الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية المشرف التنفيذي على البرنامج المهندس عبدالرحمن الشمراني ، عمق الشراكة المجتمعية مع وزارة التعليم والتي اعتمدت برنامج “ريالي” منذ عام 2016 بهدف نشر الثقافة المالية في مدارس وجامعات السعودية، وذلك عبر تأهيل مليوني طالب وطالبة حتى عام 2020 ، حيث تم الانتهاء من تدريب 400 ألف طالب وطالبة على يد 4 آلاف سفير وسفيرة من منسوبي التعليم عبر 12 إدارة تعليمية بالمملكة واليوم بالأحساء يصل عدد الإدارات التعليمية 13 إدارة ، داعياً للاستفادة من هذه البرامج المجتمعية الغير ربحية بما يعود بالنفع والفائدة على الطلبة والذين يشكلون الشريحة الأوسع في المجتمع واستثمارها لبناء جيل مبدع ومميز وتماشيًا مع أحد بنود رؤية 2030 في رفع مستوى الإدخار لدى الأسر السعودية .

من جهتهما أوضحا مقدما البرنامج مدربين سفراء ريالي للوعي المالي معدو مقدم برنامج وَعْيُ مَالِي فِي ثَوَانِي ، مستشار برنامج MOTEM لفهم الذات الدكتور سالم باشميل والأستاذ سلطان الزهراني مؤسس مبادرة وعي مالي 101 مدرب في التخطيط المالي الشخصي ، أن البرنامج استهدف تدريب دفعة جديدة من المعلمين والمعلمات ليمثلوا سفراء جدد لهذا العام لتدريب عدد من الطلبة بهدف توعيتهم ليعيشوا حياة كريمة بالاستقلال المالي واعتمادهم على أنفسهم، مستعرضين حزمة من المحاور والمرتكزات في جانب نشر الوعي وأدواته بالثقافة المالية وفي ثلاث وحدات مهمة وهي : التخطيط المالي والميزانية ، الإدخار ، الإقتراض والاستثمار .