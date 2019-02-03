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ضمن فعاليات ملتقى مكة إنطلاق المرحلة الثانية لمبادرة ساعد في المصاعد بمدني مكة

ضمن فعاليات ملتقى مكة إنطلاق المرحلة الثانية لمبادرة ساعد في المصاعد بمدني مكة

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ضمن فعاليات ملتقى مكة إنطلاق المرحلة الثانية لمبادرة ساعد في المصاعد بمدني مكة

ضمن فعاليات ملتقى مكة إنطلاق المرحلة الثانية لمبادرة ساعد في المصاعد بمدني مكة
http://almnatiq.net/?p=688481
مكة - عادل الزهراني
ضمن فعاليات مبادرة الدفاع المدني بملتقى مكة الثقافي تم صباح هذا اليوم طلاق المرحلة الثانية لمبادرة ساعد في المصاعد، وذلك بأبراج الصفوة بالمنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة. وتهدف هذه المرحلة الوصول الى عشرين الف من زوار المسجد الحرام القادمين لأداء العمرة. واستمراراً في تنفيذ برنامج المبادرة التي تهدف الى تقديم حلول للاستخدام المتزامن للمصاعد، وتلبية لطلب العالي في اوقات الصلوات في الابراج والمباني المخصصة لسكن المعتمرين بالمنطقة المركزية. وذلك من خلال مجموعة متداخلة من المتطلبات الفنية والاجراءات الادارية والوسائل المساعدة بما يحقق التنظيم والترتيب الانسيابي للطلب المتكرر للمصاعد اثناء عملية النزول والتوجه للمسجد الحرام. يشارك في تنفيذ المبادرة عدد من المتطوعين والجهات المعنية بإسكان المعتمرين، اضافة الى مختصي السلامة بتلك المباني. ومن جانب اخر فقد شهدت هذه المرحلة تفاعلاً اكثر من قبل القائمين على حملات العمرة لما لمسوه من جوانب ايجابية قدمها فريق المبادرة والمتمثلة في توزيع مطبوعات موضحاً بها أوقات الصلوات وخارطة للمداخل المؤدية للحرم، اضافة الى ارشادات السلامة نحو توجيه السلوك في حال الاحتجاز بالمصعد. هذا وقد قام الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تقديم هدايا تذكارية عن الحرم لرؤساء حملات العمرة تقديراً لتعاونهم وتجاوبهم مع اهداف المبادرة

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