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أمير مكة يوافق على تشكيل اللجنة التأسيسية لمركز الأسر المنتجة بالمنطقة

أمير مكة يوافق على تشكيل اللجنة التأسيسية لمركز الأسر المنتجة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=688484

صدرت موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على تشكيل اللجنة التأسيسية لمركز الأسر المنتجة بالمنطقة الذي تشرف عليه هيئة تطوير المنطقة.
وتضمن قرار أمير منطقة مكة المكرمة تعيين الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة رئيساً للجنة التأسيسية وعضوية ممثلي عدة جهات وستولى اللجنة وضع مقترحات للخطة الاستراتيجية والتشغيلية و الإشراف على توظيف الكوادر البشرية بالمركز والعمل على إخراج دليل الإجراءات الوظيفية والمتابعة الشهرية لنشاطات المركز واقتراح البرامج والنشاطات التنفيذية له.
ويعمل المركز على إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها، لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر، ويوفر الاستدامة لأعمال هذه الأسر على أن يكون ذلك تحت مظلة هيئة تطوير المنطقة وبمشاركة جامعة أم القرى وغرفة مكة وعدد من الجهات دعمًا لهذه الأسر وللصناعة في مكة المكرمة.

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