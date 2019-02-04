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هيئة المدينة تبدأ مقابلات المتقدمين لوظائفها

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هيئة المدينة تبدأ مقابلات المتقدمين لوظائفها

هيئة المدينة تبدأ مقابلات المتقدمين لوظائفها
http://almnatiq.net/?p=688487
المناطق - المدينة المنورة
بدأت لجنة المقابلات بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة بإجراء المقابلات الشخصية للراغبين بالعمل لديها  ممن يحملون الشهادة الجامعية (البكالوريوس) بتقدير جيد جداً كحد أدنى حيث بلغ عدد المتقدمين (633) متقدماً .
الجدير بالذكر أن الرئاسة تحرص على استقطاب كادر مؤهل بالعلم والمعرفة لخدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم .
كما أن اللجنة تعمل وفق توجيهات سديدة من صاحب المعالي الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وبدعم من القيادة الرشيدة التي تولي هذا الجهاز كل حرص واهتمام .

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