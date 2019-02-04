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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الرقيب “طوهري”

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الرقيب “طوهري”

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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الرقيب “طوهري”

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الرقيب “طوهري”
http://almnatiq.net/?p=688490
جازان - فضة عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد الرقيب محمد بن موسى طوهري – رحمه الله – أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي دفاعا عن دينه وطنه .
وعبّر سمو نائب أمير المنطقة  خلال زيارة لوالد وذوي الشهيد الرقيب ” طوهري” بقرية الظبره التابعة لمركز الحكامية بمحافظة أحد المسارحة ، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.
فيما عبر لوالد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله- بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.
حضر العزاء محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي, ورئيس مركز الحكامية علي بن حسن العواجي وعدد من المسؤولين.

 

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