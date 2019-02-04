الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يشهد توقيع مذكرة تعاون بين هيئة الأمر بالمعروف وجامعة الحدود الشمالية

عرعر - خالد الضبيبي

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة اليوم، توقيع مذكرة تعاون بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمثلها معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وجامعة الحدود الشمالية ويمثلها مدير الجامعة المكلف إبراهيم بن حسن الزهراني.

وأعرب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية, عن تمنياته بنجاح مذكرة التعاون وأن تساهم في بناء المجتمع المعرفي وتعزيز التكامل والمشاركة بين الجامعة والهيئة في أطر التبادل المعرفي والتعاون الإيجابي في كل ما يتعلق بالجوانب التعليمية والتدريبية والاستشارية والبحث العلمي.

وتهدف مذكرة التفاهم في نشر الوعي وثقافة ومبادئ الوسطية والاعتدال والمنهج الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق التعاون في مجال الدراسات والاستشارات والبحوث والتدريب وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق التكامل بين الطرفين.