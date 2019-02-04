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إنقاذ إصبع مريض من البتر في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن

إنقاذ إصبع مريض من البتر في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=688528
حفر الباطن - عبدالله السعيدي

أسهم بفضل الله الفريق الطبي بقسم جراحة التجميل بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن في إنقاذ إصبع مريض من البتر بعد تعرضه لإصابة بليغة في يده ، حيث تبين بعد الفحص أن الإصابة تسببت له ببتر جزئي بالعقلة الأخيرة من إصبع السبابة الأيمن ما يتسبب في بترها مع فقدان لبعض وظائفها.
وقد أجريت له عملية تجميلية دقيقة بإعادة بناء الإصبع عن طريق سدلات من بطن الكف وزرعها بالجزء المفقود وكانت النتيجة بفضل الله ناجحة حيث تم الحفاظ على الإصبع من البتر ومن فقدان وظيفتها، ويخضع المريض حالياً لبرنامج علاج طبيعي ومتابعة بعد أن غادر المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد .

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