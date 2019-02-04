الحماد: الصندوق الزراعي يرصد 3 مليارات ريال لتمويل مشاريع في الاستزراع المائي والدجاج اللاحم والبيوت المحمية

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شارك صندوق التنمية الزراعية في ورشة العمل التي نظمتها الغرفة التجارية بالرياض ممثلة بلجنة الزراعة والأمن الغذائي، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة. وانعقدت الورشة مؤخراً بمقر الغرفة الرئيسي في الرياض تحت عنوان “التسويق الزراعي”، وركزت على سبل تطوير آليات التسويق وتشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية المحفزة للاستثمار في مجالات التسويق.

وشملت الورشة عدد من المحاور الهامة عن واقع التسويق الزراعي في المملكة العربية السعودية وجهود الدولة لتطويره من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة، ودور صندوق التنمية الزراعية في دعم التسويق الزراعي ومدى مساهمة الجمعيات التعاونية، كما استعرضت الورشة تجارب التسويق الزراعي لدى المنشآت والأفراد والفرص البديلة.

وفي بداية الورشة قدم المهندس عبدالرحمن القحطاني مدير عام الإدارة العامة للجمعيات بوزارة البيئة والمياه والزراعة ورقة عن الفرص البديلة في التسويق الزراعي، وتحدث بعده المهندس سعد الحماد مدير فرع الصندوق بمنطقة الرياض، وقدم ورقة بعنوان “دور الصندوق في تمويل مشاريع التسويق الزراعي استعرض فيها استراتيجية الصندوق ومبادرات برامج التحول 2016- 2020 مؤكداً اهتمام الصندوق بدعم الجمعيات التعاونية وإعادة نشاطها لتحفيز التسويق الزراعي، ضمن الأهداف الاستراتيجية للصندوق الداعية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية والتمويل حسب الميز النسبية للمناطق ودعم التنمية الريفية مع تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في جميع مجالات الإنتاج الزراعي والتصنيع وسلاسل الإمداد.

وذكر الحماد عن جهود الصندوق في مجال دعم القطاع الزراعي ومن ضمنها التسويق الزراعي حيث كانت المبادرة الثالثة التي قام الصندوق بإعداد الدراسة والتي تساهم في حل كثير من معوقات التسويق الزراعي عبر التعاون مع الجهات المعنية. وأكد أن الصندوق وضمن أهدافه الاستراتيجية يسعى إلى الاستمرار في دعم سلاسل الإمداد وفقاً لمتطلبات التسويق الزراعي لهذه المرحلة.

وبين المهندس الحماد دعم صندوق التنمية الزراعية لمشاريع التسويق الزراعي بأكثر من 206 قروض بقيمة إجمالية تجاوزت 1.5 مليار ريال، كما اعتمد الصندوق قروض بأكثر من 28 مليون ريال لعدد من الأنشطة الرئيسية في مجال التسويق الزراعي، كما يعمل الصندوق الآن على برنامج خاص بدعم المسوقين الصغار، وذلك من منطلق حرصه على استيعاب منتجات المشاريع الصغيرة وإتاحة فرص لتوظيف الشباب.

وأكد الحماد أن جهود الصندوق لدعم الاستراتيجية الزراعية ستتواصل وفق خطة تدعم برنامج التحول الاستراتيجي للصندوق 2016-2020 والمنسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الصندوق رصد ثلاثة مليارات ريال لتمويل مشاريع حيوية في قطاعات الاستزراع المائي والدجاج اللاحم والبيوت المحمية كقطاعات حيوية تدعم سوق الاستهلاك المحلي وتساهم في ردم الفجوة في الأمن الغذائي.

كما استعرضت الورشة الطرق الحديثة في التسويق الزراعي من خلال ورقة عمل قدمها الدكتور محمد النفيسة الأستاذ في كلية العلوم الزراعية والأغذية بجامعة الملك سعود. وورقة أخرى قدمها الأستاذ عبد الله الهجرس من الجمعية التعاونية بالبطين، استعرضت تجربة الجمعية في تسويق منتجات المزارعين، وورقة أخيرة قدمها الأستاذ عبد الله الرشيد من الشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي وكانت بعنوان ” تجربة تسويق مزارع”. لتختتم الورشة بلقاء جمع شركاء التسويق الزراعي في المملكة العربية السعودية، أكدوا من خلاله أهمية مثل هذه الفعاليات التي تعزز الشراكات بين الجهات ذات العلاقة وتدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية وازدهار الاقتصاد الوطني.