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المنطقة الشرقية
رئيس بلدية الشبحة للمرتبة التاسعة

رئيس بلدية الشبحة للمرتبة التاسعة

منطقة تبوك

رئيس بلدية الشبحة للمرتبة التاسعة

رئيس بلدية الشبحة للمرتبة التاسعة
http://almnatiq.net/?p=688534
أملج - فايز السميري

صدر قرار أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق بترقية رئيس بلدية الشبحة المهندس أحمد عبيد الله البلوي إلى المرتبة التاسعة.
وقد تولى “البلوي” رئاسة بلدية الشبحة منذ عامين توالت فيها الإنجازات .
وعبر ‘ البلوي’ بهذه المناسبة عن شكره وتقديره لأمين منطقة تبوك المهندس فارس الشفق على تجديد الثقة والدعم اللامحدود لمنسوبي وقيادات الشؤون البلدية والقروية، وسأل الله أن تكون الترقية عونًا له على خدمة دينه ووطنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

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