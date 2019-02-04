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رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يشيد بمنجزات جامعة الجوف

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رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يشيد بمنجزات جامعة الجوف

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يشيد بمنجزات جامعة الجوف
http://almnatiq.net/?p=688535
المناطق - الجوف

قدم معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد د.خالد المحيسن شكره لمعالي مدير جامعة الجوف أ.د/ إسماعيل البشري وفرق العمل فيها، على ما شاهده من جهود مستمرة ومشرفة ساهمت في بناء هذه الجامعة التي تعد فخراً للجميع ببنائها الشامخ.
وقال معاليه:”وهو ليس بناء مادي يتكون من تجهيزات ومواد بناء بل بالموارد الأساسية فيه وهي الإنسان ، وأنتم تحرصون على بناء
الإنسان وتطوير الامكانيات والقدرات، والمورد البشري هو أعظم الموارد وأنتم تتولون هذا الجهد العظيم في سبيل بناء وطن عظيم، ونحن نجد دعم حكومة المملكة لجميع مناطق العالم وهذا هو نهج القيادة ولله الحمد ..”.
وأضاف معالي د.المحيسن “إن جهود الجامعة ملموسة على أرض الواقع ولست من يقيم أو يقدم شهادة فأنا كمواطن أرى التعليم وما يجده من دعم خادم الحرمين الشريفين وهذا الأساس في هذا الصرح الشامخ ..”.

وأكد معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد على أهمية الشراكة بين الهيئة والجامعات لتحقيق الأهداف التي تتطلع لها القيادة الحكيمة.

جاء ذلك في ختام زيارة معاليه للجامعة لحضور افتتاح اللقاء الثالث لأندية نزاهة في المؤسسات التعليمية الذي استضافته عمادة
شؤون الطلاب بجامعة الجوف.
وكان معالي د.المحيسن قد اطلع على مجسم المدينة الجامعية بالجوف ومشاريعها الوطنية ونسبة الإنجاز فيها، مؤكداً بأن مشاهده يعد منجزاً وطنياً يستحق الفخر والإشادة.

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