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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8520.64 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8520.64 نقطة

أبرز المواد
حملة تفريج كربة بمحافظة الخرج تفرج عن 51 سجينا

حملة تفريج كربة بمحافظة الخرج تفرج عن 51 سجينا

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رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يشيد بمنجزات جامعة الجوف

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غرفة الشرقية تنظم لقاء وظيفيا لعرض 500 وظيفة لطالبات العمل في 6 شركات

غرفة الشرقية تنظم لقاء وظيفيا لعرض 500 وظيفة لطالبات العمل في 6 شركات

المنطقة الشرقية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8520.64 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8520.64 نقطة
http://almnatiq.net/?p=688540
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 6.07 نقطة ليقفل عند مستوى 8520.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 108 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 98 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 46 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أميانتيت, سدافكو, أسيج, صافولا, ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سوليدرتي تكافل, إعمار, البحر الأحمر, أنابيب السعودية, وأسلاك فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.11% و 3.80% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, أميانتيت، كيان السعودية, الإنماء, وأنابيب السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الراجحي, أنابيب السعودية, الإنماء، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 8.33 نقطة ليقفل عند مستوى 3160.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 99 ألف سهم تقاسمتها 251 صفقة.

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