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غرفة الشرقية تنظم لقاء وظيفيا لعرض 500 وظيفة لطالبات العمل في 6 شركات

غرفة الشرقية تنظم لقاء وظيفيا لعرض 500 وظيفة لطالبات العمل في 6 شركات

المنطقة الشرقية
رئيس بلدية الشبحة للمرتبة التاسعة

رئيس بلدية الشبحة للمرتبة التاسعة

منطقة تبوك

غرفة الشرقية تنظم لقاء وظيفيا لعرض 500 وظيفة لطالبات العمل في 6 شركات

غرفة الشرقية تنظم لقاء وظيفيا لعرض 500 وظيفة لطالبات العمل في 6 شركات
http://almnatiq.net/?p=688543
الدمام - المناطق

نظمت غرفة الشرقية صباح اليوم الاثنين 4 فبراير 2019 لقاء وظيفي الطالبات العمل السعوديات لصالح 6 شركات رائدة، احتضنه مقر الغرفة الرئيس.

وعرضت الشركات خلال اللقاء الذي استمر حتى الساعة 1:30 ظهرا، 500 فرصة عمل متنوعة في مجال الإدارة والتسويق، والمبيعات وخدمة العملاء، للمؤهلين من أصحاب الشهادات الثانوية العامة والدبلوم في التخصصات الإدارية، وشهادة البكالوريوس في تخصص الادارة والتسويق.

واستقبل مسؤولين الموارد البشرية والتوظيف في الشركات المتقدمات من طالبات العمل وفق المؤهلات المطلوبة حيث تم اجراء اللقاءات الوظيفية التي حددت معهم المهام وتقديم العروض المناسبة.

وتعقد غرفة الشرقية اللقاءات الوظيفية ضمن جهودها في دعم القطاع الخاص بالكوادر والكفاءات الوطنية المؤهلة حيث تقدم هذه اللقاءات عددا من الوظائف بخيارات متعددة امام طالبي العمل.

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