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وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري العربي – الأوروبي

وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري العربي – الأوروبي
http://almnatiq.net/?p=688603
المناطق - واس

شارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم في الاجتماع الوزاري العربي – الأوروبي الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأكد معالي الوزير عادل الجبير أن العلاقات بين الدول العربية والدول الأوروبية تاريخية ومميزة، وأن هناك فرصا واعدة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار بين الدول العربية والأوروبية، منوهاً إلى أن الاجتماع يعد فرصة للتشاور وتبادل الآراء وتعزيز التعاون لتجاوز التحديات واستغلال الفرص المتاحة.
وأشار معاليه في تصريح صحفي إلى أن المشاورات جارية مع الأشقاء في الدول العربية للتوصل إلى نتيجة تضمن الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها، وتؤدي إلى إبعاد القوات الأجنبية من الأراضي السورية وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254.
وعلى هامش الاجتماع، التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت، ووزير خارجية أسبانيا جوزيب بوريل، ووزير خارجية مالطا كارميلو أبيلا، ووزير خارجية بولندا جاسيك تشابوتوفيتش.
وجرى خلال اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وتلك الدول، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

 

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