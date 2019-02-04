مستشفى النماص العام يحصل على شهادة الاعتماد

المناطق - النماص

حصل مستشفى النماص العام على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “CBAHI”، بعد نجاحه في تطبيق معايير الاعتماد المطلوبة ، واجتياز التقييم وفق المعايير التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، أوضح ذلك المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بعسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع.





ومن جانبه ذكر مدير المستشفى صالح رداد أن حصول المستشفى على هذا الاعتماد، ما هو إلا نتاج للجهد الكبير والعمل الجماعي الذي تم تقديمه من قبل جميع منسوبي المستشفى، مشيراً بأن إدارة المستشفى تسعى دائماً إلى تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع خدماتها المقدمة للمرضى والمراجعين، مؤكداً أن ما تحقق من إنجاز للمستشفى لم يتأتى إلا بفضل الله ثم دعم ومتابعة مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير خالد بن عايض عسيري ، كما وجه الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح المستشفى بالحصول على هذا الاعتماد من أطباء وفنيين وإداريين.