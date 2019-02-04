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امير الباحة يستقبل ابناء المؤرخ والأديب الراحل علي بن صالح السلوك

امير الباحة يستقبل ابناء المؤرخ والأديب الراحل علي بن صالح السلوك
http://almnatiq.net/?p=688615
المناطق - الباحة
اكد صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة  اهتمامه الشخصي بكل من يقدم خدمة لمنطقته وان أعماله ستبقى خالدة ومقدّرة .
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الامارة ، العميد متقاعد زهران السلوك والدكتور صالح السلوك مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية والمهندس عبدالله السلوك ابناء المؤرخ والأديب الراحل علي بن صالح السلوك والذي كان له إسهامات كثيرة في خدمة المنطقة .
وقد اشاد سموه في بداية اللقاء بالاعمال التي قدمها الراحل من مؤلفات تاريخية توثق موروث المنطقة ومشاركته رحمه الله في تأسيس نادي الباحة الأدبي وكذلك عدد من الجمعيات التعاونية والخيرية وجمعية البر الخيرية بالباحة حيث كانت آخر مؤلفاته كتاب (الموروثات الشعبية لغامد وزهران) المكوّن من أربعة أجزاء وكتاب (وثائق من التاريخ) .
من جانبه أعرب أبناء السلوك عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على استقباله لهم واهتمامه بالمنطقة وابنائها
وفي نهاية الاستقبال تسلم سموه من أبناء السلوك هدية تذكارية عبارة عن عدد من مؤلفات والدهم رحمه الله
حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري

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