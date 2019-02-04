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19 دورة تدريبية معتمدة تنظمها عمادة خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد

19 دورة تدريبية معتمدة تنظمها عمادة خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد

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19 دورة تدريبية معتمدة تنظمها عمادة خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد

19 دورة تدريبية معتمدة تنظمها عمادة خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=688623
المناطق - أبها

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد ممثلة في شطر الطالبات عن إقامة عدد من الدورات التدريبية المعتمدة للفصل الدراسي الحالي، والتي ستقام في مقر العمادة بالمجمع الأكاديمي بلعصان “مبنى (د)”.
وبلغ إجمالي عدد الدورات لهذا الفصل ١٩ دورة، منها ٧ دورات مجانية، تتمحور حول العديد من المواضيع المختلفة في جوانب الحياة بهدف الارتقاء بالمجتمع، وتأهيل المستفيدات في المجالات المهنية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل.
فيما أوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور عمر علوان عقيل أن العمادة حرصت على تنظيم هذه الدورات بعد إجراء المسوحات الميدانية لما يتطلبه سوق العمل، وما يعود بالفائدة على المستفيدات من هذه الدورات، لتسهم بدورها في تطوير الكفاءات الوطنية في عدد من المجالات المهنية، لافتًا إلى أن التسجيل متاح لكافة فئات المجتمع في جميع الدورات التي ستستمر إلى نهاية الفصل.
بدورها بينت مساعدة العميد الدكتورة عبير محفوظ آل مداوي أن التسجيل في الدورات متاح لكافة طالبات الجامعة، مشيرة إلى أن الدورات تتميز بتنوع مجالاتها التي تشمل تنمية وصقل مهارات المستفيدات في تخصصات مختلفة، مؤكدة على استمرار إقامة هذه الدورات إلى نهاية الفصل الحالي.
يذكر أن هذه الدورات تقدم من قبل مدربين مؤهلين ومعتمدين وأكاديميين ذوي خبرة، كما أنها تمكّن المتدربات في نهاية الدورة من الحصول على شهادة معتمدة.

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