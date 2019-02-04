مجلس الإدارة التعليمي بتعليم الباحة يؤكد على تأصيل قيم الإبداع والجودة واحتواء الأفكار الإبداعية للميدان التعليمي

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عقد مجلس الإدارة التعليمي بتعليم الباحة اليوم اجتماعه المعتاد خلال الدورة الحالية برئاسة مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، وحضور مساعدي المدير العام و أعضاء وعضوات المجلس ( عبر الدائرة المغلقة ) وذلك في قاعة الاجتماعات بالإدارة.

وتخلل الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة والمدرجة على جدول الأعمال والتي بدأها المساعد للشؤون التعليمية “بنين” الأستاذ علي بن عوضه مديس بورقة تناول خلالها آليات تحسين نواتج التعلم وكيفية بناء منهجية علمية متكاملة لتمكين أساليب التعلم الحديثة والوقوف على واقع تطبيقه وحصر معوقات التطبيق وبناء آلية للتعامل مع المعوقات، وفتح آفاق الإبداع والابتكار في التطبيق.

إثر ذلك قدم مدير إدارة الإشراف بنين الأستاذ أحمد التهامي ومديرة إدارة الإشراف ” بنات ” الأستاذة منى مشرف عدنان ورقتي عمل تناولا خلالها تحليل نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول ، فيما قدمت الأستاذة سارة الغامدي ورقة أخرى حوت موضوع تسكين الطلاب والطالبات في مشروع النقل المدرسي ، وعرضت مديرة إدارة رياض الأطفال موضوعا عن إمكانية التوسع في افتتاح دور رياض الأطفال، إثر ذلك قدم الأستاذ عبدالعزيز خضران نبذة عن دور الإدارة في إثراء منصة شمس التعليمية، واختتمت الأوراق بالحديث عن المشاركة في جائزة التعليم للتميز قدمه الأستاذ عبدالرحمن علي الغامدي

ونوه الدكتور عبدالخالق الزهراني بأهمية تأصيل قيم الإبداع والجودة والتعاون والاستمرارية، واحتواء الأفكار الإبداعية واستثمارها بجودة عالية ومتابعة جادة للتنفيذ بفكر تعاوني وتكاملي بين أفراد الميدان وبمنهجية مؤسسية تتضمن استمرارية العمل واستثمار الإمكانيات، مؤملاً أن يحقق الاجتماع أهدافه المرجوة، التي تأتي في إطار الإسهام لرفع كفاءة وفاعلية الأداء التعليمي واقتراح الحلول المناسبة للأمور التعليمية، وترسيخ العمل المؤسسي ورفع مستوى المشاركة في صناعة القرار، وتوثيق التعاون والتواصل مع المجتمع والجهات الحكومية، ونقل الخبرات والتجارب الناجحة.

بعد ذلك استمع الجميع, لعدد من المداخلات والإضاءات من أعضاء المجلس التي تم مناقشتها وعرضها على أعضاء المجلس مع التأكيد على الأعضاء بتزويد أمانة المجلس بالموضوعات المراد طرحها للمناقشة في جلسات المجلس القادمة.

وخلص الاجتماع، بالعديد من التوصيات حول أوراق العمل المقدمة التي تم الاتفاق عليها ومخاطبة الإدارات ذات العلاقة لمناقشتها وعرضها خلال الاجتماعات الدورية القادمة.