احدث الأخبار

مدني الباحة يسيطرة على حريق بمحطة وقود في وقت قياسي دون حدوث إصابات
منطقة الباحة
 وزير الداخلية يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى المملكة
أبرز المواد
 تزكية الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية
أبرز المواد
 محافظ حفر الباطن يستقبل قائد قوات درع الجزيرة المشتركة
المنطقة الشرقية
 إجتماع تنسيقي أولي لعدد من ممثلي الجهات الإعلامية في مدينة الرياض
منطقة الرياض
 الحارثي وكيل ابي دجانة بمكة يزرق بمولود
مجتمع المناطق
 الشيخ السديس يدشن خدمة الرقم الموحد لوكالة المسجد النبوي
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يرعى حفل اختتام أعمال “مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعربي للجمعية السعودية لأمراض الدم”.
أبرز المواد
 مجلس الإدارة التعليمي بتعليم الباحة يؤكد على تأصيل قيم الإبداع والجودة واحتواء الأفكار الإبداعية للميدان التعليمي
منطقة الباحة
 هلال الباحة يباشر حادث دهس بمحافظة القرى بالباحة
أبرز المواد
 جامعة الجوف تطلق مجموعات بحثية في عدد من الكليات
منطقة الجوف
مدني الباحة يسيطرة على حريق بمحطة وقود في وقت قياسي دون حدوث إصابات

مدني الباحة يسيطرة على حريق بمحطة وقود في وقت قياسي دون حدوث إصابات

منطقة الباحة
وزير الداخلية يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة

وزير الداخلية يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة

أبرز المواد
وزير الخارجية يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى المملكة

وزير الخارجية يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى المملكة

أبرز المواد
تزكية الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية

تزكية الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية

أبرز المواد

مجلس الإدارة التعليمي بتعليم الباحة يؤكد على تأصيل قيم الإبداع والجودة واحتواء الأفكار الإبداعية للميدان التعليمي

مجلس الإدارة التعليمي بتعليم الباحة يؤكد على تأصيل قيم الإبداع والجودة واحتواء الأفكار الإبداعية للميدان التعليمي
http://almnatiq.net/?p=688644
المناطق - الباحة

عقد مجلس الإدارة التعليمي بتعليم الباحة اليوم اجتماعه المعتاد خلال الدورة الحالية برئاسة مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، وحضور مساعدي المدير العام و أعضاء وعضوات المجلس ( عبر الدائرة المغلقة )  وذلك في قاعة الاجتماعات بالإدارة.

وتخلل الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة والمدرجة على جدول الأعمال والتي بدأها المساعد للشؤون التعليمية “بنين” الأستاذ علي بن عوضه مديس بورقة تناول خلالها آليات تحسين نواتج التعلم وكيفية بناء منهجية علمية متكاملة لتمكين أساليب التعلم الحديثة والوقوف على واقع تطبيقه وحصر معوقات التطبيق وبناء آلية للتعامل مع المعوقات، وفتح آفاق الإبداع والابتكار في التطبيق.

إثر ذلك قدم مدير إدارة الإشراف  بنين الأستاذ أحمد التهامي ومديرة إدارة الإشراف ” بنات ” الأستاذة منى مشرف عدنان ورقتي عمل تناولا خلالها  تحليل نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول ،  فيما قدمت الأستاذة سارة  الغامدي  ورقة أخرى حوت موضوع تسكين الطلاب والطالبات في مشروع النقل المدرسي   ، وعرضت مديرة إدارة رياض الأطفال موضوعا عن إمكانية التوسع في افتتاح دور رياض الأطفال،  إثر ذلك قدم الأستاذ عبدالعزيز خضران نبذة عن دور الإدارة في إثراء منصة شمس التعليمية، واختتمت الأوراق بالحديث عن المشاركة في جائزة التعليم للتميز  قدمه الأستاذ عبدالرحمن علي الغامدي

ونوه الدكتور عبدالخالق الزهراني بأهمية تأصيل قيم الإبداع والجودة والتعاون والاستمرارية، واحتواء الأفكار الإبداعية واستثمارها بجودة عالية ومتابعة جادة للتنفيذ بفكر تعاوني وتكاملي بين أفراد الميدان وبمنهجية مؤسسية تتضمن استمرارية العمل واستثمار الإمكانيات، مؤملاً أن يحقق الاجتماع  أهدافه المرجوة، التي تأتي في إطار الإسهام لرفع كفاءة وفاعلية الأداء التعليمي واقتراح الحلول المناسبة للأمور التعليمية، وترسيخ العمل المؤسسي ورفع مستوى المشاركة في صناعة القرار، وتوثيق التعاون والتواصل مع المجتمع والجهات الحكومية، ونقل الخبرات والتجارب الناجحة.
بعد ذلك استمع الجميع, لعدد من المداخلات والإضاءات من أعضاء المجلس التي تم مناقشتها وعرضها على أعضاء المجلس مع التأكيد على الأعضاء بتزويد أمانة المجلس بالموضوعات المراد طرحها للمناقشة في جلسات المجلس القادمة.

وخلص الاجتماع، بالعديد من التوصيات حول أوراق العمل المقدمة التي تم الاتفاق عليها ومخاطبة الإدارات ذات العلاقة لمناقشتها وعرضها خلال الاجتماعات الدورية القادمة.

روابط ذات صلة

مدني الباحة يسيطرة على حريق بمحطة وقود في وقت قياسي دون حدوث إصابات

مدني الباحة يسيطرة على حريق بمحطة وقود في وقت قياسي دون حدوث إصابات
هلال الباحة يباشر حادث دهس بمحافظة القرى بالباحة

هلال الباحة يباشر حادث دهس بمحافظة القرى بالباحة
امير الباحة يستقبل ابناء المؤرخ والأديب الراحل علي بن صالح السلوك

امير الباحة يستقبل ابناء المؤرخ والأديب الراحل علي بن صالح السلوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*