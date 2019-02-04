الشيخ السديس يدشن خدمة الرقم الموحد لوكالة المسجد النبوي

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دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، خدمة هاتف الرقم الموحد لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي – 1966 – والنظام الرقمي التابع لإدارة العمليات بالمسجد النبوي لمراقبة الخدمات وشاشات التنسيق الأمني.

وأوضح مدير إدارة العمليات بالوكالة حسن الصاعدي, أن خدمة الرقم الموحد تتيح لجميع زائري المسجد النبوي التواصل المباشر هاتفيًّا مع الوكالة لطلب الخدمة المرادة على مدار الساعة، واستقبال الاقتراحات والملاحظات المقدمة وإحالة كلٍ منها للإدارة المختصة، مشيرًا إلى أن إدارة العمليات في طور العمل على توفير هذه الخدمة بعدّة لغات خلال الأيام القادمة.

وبيّن أن تدشين النظام الرقمي لمراقبة الخدمات وشاشات التنسيق الأمني للمسجد النبوي يتم من خلالها مراقبة كامل الساحات والمخارج وإعطاء صورة كاملة للإدارات ذات العلاقة عن سير الأعمال بالمسجد النبوي والابلاغ الفوري عن الظواهر السلبية والتعاون في ذلك مع الجهات الأمنية فيما يخص الحالات الأمنية.

