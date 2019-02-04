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محافظ حفر الباطن يستقبل قائد قوات درع الجزيرة المشتركة

محافظ حفر الباطن يستقبل قائد قوات درع الجزيرة المشتركة

المنطقة الشرقية
إجتماع تنسيقي أولي لعدد من ممثلي الجهات الإعلامية في مدينة الرياض

إجتماع تنسيقي أولي لعدد من ممثلي الجهات الإعلامية في مدينة الرياض

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الشيخ السديس يدشن خدمة الرقم الموحد لوكالة المسجد النبوي

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محافظ حفر الباطن يستقبل قائد قوات درع الجزيرة المشتركة

محافظ حفر الباطن يستقبل قائد قوات درع الجزيرة المشتركة
http://almnatiq.net/?p=688657
المناطق - عبدالله السعيدي

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمكتب سموه بالمحافظة اليوم ، قائد قوات درع الجزيرة المشتركة اللواء عبدالعزيز البلوي.
ورحب سموه خلال اللقاء باللواء البلوي مشيدا بالدور الفاعل والجهود التي تبذلها قوات درع الجزيرة المشتركة في حفظ حدود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

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