استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمكتب سموه بالمحافظة اليوم ، قائد قوات درع الجزيرة المشتركة اللواء عبدالعزيز البلوي.
ورحب سموه خلال اللقاء باللواء البلوي مشيدا بالدور الفاعل والجهود التي تبذلها قوات درع الجزيرة المشتركة في حفظ حدود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
محافظ حفر الباطن يستقبل قائد قوات درع الجزيرة المشتركة
استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمكتب سموه بالمحافظة اليوم ، قائد قوات درع الجزيرة المشتركة اللواء عبدالعزيز البلوي.
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