إجتماع تنسيقي أولي لعدد من ممثلي الجهات الإعلامية في مدينة الرياض

الرياض - فلاج الشعيفاني

عُقد الإجتماع التنسيقي الأولي لعدد من ممثلي الجهات الإعلامية السعودية الأسبوع الماضي وسط العاصمة الرياض حيث ضم الإجتماع 17 عضو،

ناقش خلالها الأعضاء تإسيس وإطلاق ملتقى إعلامي يتوافق مع رؤية 2030 وكذلك التحول الوطني 2020 ليكون جُل أهدافه الذود عن الوطن والتصدي للهجمات التى يتعرض لها الوطن بين الحين والآخر على كافة الجهات والأصعدة .

الجدير بالذكر أن هذه المجموعة قامت بعدة زيارات لجهات حكومية وإيضاح خدماتها الإعلامية وكان لها أنشطة ساهمت في خدمة الوطن والمجتمع بالعديد من المحافل،

ومن المنتظر الإعلان قريباً عن تدشين هذا الملتقى الإعلامي الوطني .

وفي الختام قدم المشاركين في هذا الإجتماع شكرهم وتقديرهم لفندق بلازا إن العليا كما رفعو شكرهم وتقديرهم للأستاذ ثامر الرجيب الذي تكفل بهذا اللقاء.