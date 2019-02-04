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تزكية الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية

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للفترة المتبقية من الدورة الحالية 2017 - 2020

تزكية الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية

تزكية الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية
http://almnatiq.net/?p=688665
المناطق - واس

عقدت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية العربية السعودية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض اليوم ، اجتماعها الأول ، بحضور رؤساء الاتحادات الرياضية .
وجرى خلال الاجتماع تزكية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس إدارة اللجنة للفترة المتبقية من الدورة الحالية 2017 – 2020 .
وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد رأس الاجتماع الأول للجمعية العمومية لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية ، مستعرضا خطط وطموحات اللجنة الأولمبية في الفترة القادمة ، معلنا انضمام الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز وياسر بن عثمان الرميان لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية .

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