تزكية الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية

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عقدت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية العربية السعودية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض اليوم ، اجتماعها الأول ، بحضور رؤساء الاتحادات الرياضية .

وجرى خلال الاجتماع تزكية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس إدارة اللجنة للفترة المتبقية من الدورة الحالية 2017 – 2020 .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد رأس الاجتماع الأول للجمعية العمومية لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية ، مستعرضا خطط وطموحات اللجنة الأولمبية في الفترة القادمة ، معلنا انضمام الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز وياسر بن عثمان الرميان لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية .