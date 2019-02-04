وزير الخارجية يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى المملكة

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استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليز.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد.