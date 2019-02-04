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وزير الداخلية يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة

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وزير الداخلية يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة

وزير الداخلية يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة
http://almnatiq.net/?p=688671
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رئيس لجنة الإشراف على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، اجتماع اللجنة الإشرافية على المعهد.
وفي بداية الاجتماع اطلع سموه على عرض وثائقي عن المعهد وإنجازاته.
بعد ذلك استعرض معالي وزير الحج والعمرة عضو اللجنة الإشرافية على المعهد الدكتور محمد بن صالح بنتن الخطة الإستراتيجية للمعهد التي تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وتتوافق مع مهام الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وفي ختام الاجتماع اتخذ عدد من القرارات التي من شأنها الإسهام في دعم مسيرة المعهد.
حضر الاجتماع معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني ، ومعالي مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي ، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا ، وكبار المسؤولين في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة.

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