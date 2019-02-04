مدني الباحة يسيطرة على حريق بمحطة وقود في وقت قياسي دون حدوث إصابات

المناطق-الباحة

سيطر الدفاع المدني بمنطقة الباحة هذا اليوم الاثنين ، على حريق اشتعل في محطة تعبئة وقود في محافظة العقيق في الباحة، وحالت جهودهم بعد فضل الله دون امتداد الحريق ووصوله لخزانات الوقود والمضخات التابعة للمحطة، ولم تنتج عنه أي إصابات ولله الحمد.

وتفصيلاً؛ صرح نائب المتحدث الرسمي بالدفاع المدني بمنطقة الباحة النقيب فايز بن عوض الغامدي بأنه وفي تمام الساعة ( 14:10) من ظهر هذا اليوم الاثنين، وردنا بلاغًا عن وجود حريق في محطة وقود وعلى الفور جرى انتقال عدد من الفرق اللازمة للموقع.

أضاف: واتضح عند الوصول أن الحريق عبارة عن اشتعال النار في انابيب التفريغ الممتدة من مخرج الصهريج الى الخزان مع اشتعال النار على الارضيّة بمساحة ٢x٢م نتيجة مخلفات الزيوت المنسكبة ، وتمت المباشرة والسيطرة على الحادث ولله الحمد في وقت قياسي وذلك بفضل الله تعالى أولاً ثم بسرعة استجابة فرق الدفاع المدني والتمركز الجيد والمباشرة بالطرق الصحيحة، وتم إنهاء الحادث بوقت وجيز بحوالي 5 دقائق دون حدوث إصابات.

وذكر الغامدي ان المعلومات الأولية تشير من خلال المعاينة أن سبب الحادث احتمال الكهرباء الاستاتيكية وتبخر البنزين في منطقة التفريغ وعدم التقيد بأنظمة السلامة اثناء التفريغ.

ويتمنى الدفاع المدني دائماً السلامة للجميع، مؤكدًا ضرورة التقيد باشتراطات السلامة والوقاية داخل محطات الوقود.