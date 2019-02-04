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محافظ خميس مشيط يستقبل رئيسي مركز وبلدية وادي بن هشبل في المحافظة

محافظ خميس مشيط يستقبل رئيسي مركز وبلدية وادي بن هشبل في المحافظة
http://almnatiq.net/?p=688680
المناطق - خميس مشيط

استقبل محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط صباح اليوم بمكتبه في المحافظة رئيس مركز وادي بن هشبل الأستاذ يحيى بن مجدع ورئيس بلدية وادي بن هشبل المهندس أحمد بن عوير وأعضاء المجلس البلدي وذلك بحضور مدير الشؤون الأمنية بمحافظة خميس مشيط الأستاذ فهد أبو ملحه ،
وتم الاجتماع واستعراض المشاريع التي تم إنجازها وكذلك المشاريع المستقبلية والتي سوف يتم إنشاءها مستقبلا بالمركز ،

وقد ثمن رئيس المجلس البلدي بمركز وادي بن هشبل الدور الحيوي والفاعل الذي يقوم به محافظ خميس مشيط وحرصه الدائم على تذليل كافة العقبات التي تعترض سبيل العمل.
وبين بأن على عاتق المجلس الكثير من الأعباء والأعمال المتعددة والمختلفة متمنياً أن يكون هو وبقية زملائه عند حسن ظن المسؤولين وكافة أبناء المركز الذين أعطوهم الثقة
ومن جانبه وجه ابن مشيط رئيس المركز ورئيس البلدية بتنفيذ توجيهات سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة عسير بتوفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين وسكان المركز كافة.

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