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مدير صحة عسير يوجه بدعم مستشفى محايل بـ٢٠ طبيب وطبيبة من مختلف التخصصات

مدير صحة عسير يوجه بدعم مستشفى محايل بـ٢٠ طبيب وطبيبة من مختلف التخصصات
http://almnatiq.net/?p=688685
المناطق - محايل عسير

وجه سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري بدعم مستشفى محايل العام بـ20 طبيباً وطبيبة مابين استشاريين وأخصائين وفي مختلف التخصصات .

وقدم العسيري شكره وتقديره البالغ لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على توجيهاته المستمرة ودعمه اللامحدود لتطوير منظومة العمل الصحي بالمنطقة .

كما قدم عسيري شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على متابعته واهتمامه المتواصل .

بدوره أوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن التخصصات التي تم دعمها شملت القلب والعظام والأسنان والتركيبات الثابتة الصناعية وجراحة المخ والأعصاب والنساء والولادة والعيون والأشعة والعناية المركزة والباطنية والأطفال والتخدير.

وبين آل شايع أن هذا التوجيه يأتي ضمن الخطط التطويرية المجدولة والتي تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية وتلبية رغبات المستفيدين من الخدمات الصحية ورفع مستوى رضاهم وتحقيق التطلعات بما يتواكب مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ، كما سوف يسهم هذا الدعم في تقليص معدلات الانتظار وتوسيع نطاق الخدمة في مستشفى محايل ، وتعزيز رفع مستويات الجودة المنشودة .

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