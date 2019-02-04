الأمير عبدالعزيز بن سعد يعلن عن عقود الطرق المخصصة لمنطقة حائل

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-‏أعلن صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد امير منطقة حائل عن العقود المخصصة لمنطقة حائل التي تزيد تكلفتها على 350 مليونا فتشمل تنفيذ الاعمال المتبقية لاستكمال طريق حائل المدينة المنورة المزدوج – 15 كيلو مترا – من أربع تقاطعات، والأعمال المتبقية لمشروع الطرق الرئيسية والثانوية بالمنطقة، والأعمال المتبقية

لإصلاح المسار الحالي لطريق حائل بقعاء بطول 63 كيلو مترا وفتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة، إضافة إلى تنفيذ الأعمال المتبقية لاستكمال بعض الطرق بالمنطقة – المجموعة الـ 13 واستكمال طريق حائل رفحاء المرحلة الثانية مفرد واستكمال ازدواج طريق حائل العلا المرحلة الثالثة إلى جانب مشروع الإشراف على استكمالات بعض الطرق بالمنطقة.