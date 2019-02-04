الهلال يكتسح الفتح برباعية ويعزز صدارته في الدوري

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عزز فريق الهلال صدارته لدور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بفوزه على الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم في الجولة الـ 18 من المسابقة .

وسجل الفتح أولا بالدقيقة الـ10 عن طريق عبدالقادر الوسلاني من ضربة جزاء ، وبعدها بـ5 دقائق أدرك الهلال التعادل عن طريق محترفه جوميز من ضربة جزاء ، وفي الدقيقة 31 أضاف لاعب الهلال البرازيلي إدواردو الهدف الثاني ، ثم يسجل جوميز هدفه الثاني والثالث للهلال بالدقيقة 37 ، وفي الدقيقة 61 يسجل نواف العابد الهدف الرابع للهلال ، ليرتفع رصيد الهلال إلى 43 نقطة بالمركز الأول ، فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة 22 في المركز الحادي عشر .