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الجمارك تؤكد على جميع منافذها العمل بالتعليمات الجديدة المتعلقة بالتبغ ومشتقاته

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الجمارك تؤكد على جميع منافذها العمل بالتعليمات الجديدة المتعلقة بالتبغ ومشتقاته

الجمارك تؤكد على جميع منافذها العمل بالتعليمات الجديدة المتعلقة بالتبغ ومشتقاته
http://almnatiq.net/?p=688710
المناطق - واس

أكدّت الجمارك السعودية على جميع منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية، العمل بالتعليمات الجديدة الواردة إليها من الهيئة العامة للغذاء والدواء، المتعلقة بتحديد الكمية المسموح بها للاستخدام الشخصي من التبغ ومنتجاته، الواردة بصحبة المسافرين، وما يرد أيضًا عن طريق شركات النقل السري.
ونصت التعليمات على ألّا تتجاوز الكمية المسموح بها للاستخدام الشخصي 200 سيجارة و500 غرام لأنواع التبغ الأخرى. كما تضمنت تعليمات الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه في حال وردت كميات أكبر من المسموح بها للاستخدام الشخصي يتم حجزها، ويتم تسليم صاحب الشأن إيصال بالحجز يوضَح فيه ضرورة مراجعة الجمرك المعني خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا، وفي حال لم تتم المراجعة خلال هذه المدة فإن المحجوزات تُعد متروكة، ولا يحق لصاحب الشأن المطالبة بها بعد انتهاء المهلة المحددة للمراجعة.
وأوضحت الجمارك السعودية أن هذه الضوابط المتعلقة بالتبغ ومشتقاته التي سيتم العمل بها ابتداءً من 4 جمادى الآخرة القادم، تأتي تنفيذًا لما ورد إليها من الهيئة العامة للغذاء والدواء، -جهة الاختصاص بفحصه-، كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات والضوابط لا تشمل المستوردين المسجلين لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ولا ينطبق على ما يتم ضبطه أثناء محاولة إدخاله إلى المملكة بطريقة غير مشروعة، والتأكيد على استمرار منع دخول السجائر والشيش الإلكترونية.
وتُهيب الجمارك السعودية في هذا الشأن بجميع المسافرين ضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة، وذلك بالتقيد بالحد المسموح به للاستخدام الشخصي من التبغ ومنتجاته عند قدومهم إلى المملكة عبر جميع منافذها الجمركية.

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