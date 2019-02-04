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الأمير خالد بن سلطان يفتتح المؤتمر الدولي لتجربة المريض رسم مستقبل الرعاية الصحية

الأمير خالد بن سلطان يفتتح المؤتمر الدولي لتجربة المريض رسم مستقبل الرعاية الصحية

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الأمير خالد بن سلطان يفتتح المؤتمر الدولي لتجربة المريض رسم مستقبل الرعاية الصحية

الأمير خالد بن سلطان يفتتح المؤتمر الدولي لتجربة المريض رسم مستقبل الرعاية الصحية
http://almnatiq.net/?p=688713
المناطق - واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية اليوم، انطلاقة المؤتمر العالمي لتجربة المريض ” رسم مستقبل الرعاية الصحية “، بحضور أصحاب السمو الملكي الأمراء و معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي العديد من المراكز الطبية، والأكاديميات العلمية، والمستشفيات محليًا وأقليميًا وعالميًا، وذلك في القاعة الرئيسة بفندق كراون بلازا بمدينة الرياض.

ويناقش المؤتمر الذي تنظمه مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، تجربة المريض كأحد محاور الإستراتيجيات الفاعلة لتحقيق رؤية التحول الصحي 2030.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلطان بن عبد العزيز الأمين العام بالإنابة لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية، عن شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس أمناء المؤسسة، على رعايته للمؤتمر وافتتاحة للمعرض المصاحب له، مشيرًا إلى أن تلك الرعاية تعكس حرص سموه ومجلس الأمناء على بناء جسور تعاون، وتبادل الخبرات مع أرقى المؤسسات المتخصصة في العالم، لإحداث نقلة في مسيرة الرعاية الصحية في المملكة من خلال الدور المتنامي لمؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية.

وأوضح سموه أن نخبة الخبراء والمتخصصين المشاركين سيناقشون أحدث المستجدات حول تجربة المريض، بإعتباره محركًا إستراتيجيًا لتوفير الرعاية الصحية، وتبادل الخبرات الدولية والمحلية في هذا الصدد، إضافة إلى إشراك المرضى والقادة ومقدمي الرعاية الصحية بفعالية لتحسين نتائج المريض.

وأكد سموه أهمية المؤتمر في خلق ثقافة تجربة المريض في قطاعات الرعاية الصحية المختلفة في المملكة، وتعزيز ثقافة العافية والصحة لمقدمي الرعاية الصحية، ودورها في تحسين المريض.

ويأتي المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام ضمن جهود مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية، التي تعد أحد مشروعات مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية.

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