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نائب أمير منطقة جازان يدشن “ملتقى الوفاء لأسر الشهداء”

نائب أمير منطقة جازان يدشن “ملتقى الوفاء لأسر الشهداء”

منطقة جازان
شيخ الأزهر والبابا فرنسيس يوقعان “وثيقة الأخوة الإنسانية” في أبوظبي “النص الكامل”

شيخ الأزهر والبابا فرنسيس يوقعان “وثيقة الأخوة الإنسانية” في أبوظبي “النص الكامل”

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وزير الداخلية يستقبل مدير الأمن العام

وزير الداخلية يستقبل مدير الأمن العام

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انطلاق البرنامج الإثرائي المسائي في الطائف

انطلاق البرنامج الإثرائي المسائي في الطائف

منطقة مكة المكرمة

بالذكاء الصناعي ومهارات في الموشن جرافيك

انطلاق البرنامج الإثرائي المسائي في الطائف

انطلاق البرنامج الإثرائي المسائي في الطائف
http://almnatiq.net/?p=688723
المناطق - عادل الزهراني
انطلق مساء الأحدالبرنامج الإثرائي التتبعي المسائي المقام في إدارة ومركز الموهوبين بالطائف ويستهدف أكثر من 150 طالب موهوب تم اجتيازهم لمقياس موهبة “المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين “في المراحل الدراسية الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي حيث سيقدم لهم عدة مستويات تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم تشمل على مهارات التفكير وحل المشكلات بطرق إبداعية والقيادة و البحث العلمي والابتكار والخيال . وسيتخلل البرنامج المسائي تطبيق لبرنامج الذكاء الصناعي وبرنامج مهارات التصميم والموشن جرافك .

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