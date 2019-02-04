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وزير الداخلية يستقبل مدير الأمن العام

وزير الداخلية يستقبل مدير الأمن العام
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المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم ، معالي مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي يرافقه المشاركين في ملتقى قيادات الأمن العام بالمملكة .
واطلع سموه خلال الاستقبال على نتائج أعمال الملتقى الذي اختتم بالرياض أمس .
وثمن سمو وزير الداخلية الجهود التي يبذلها رجال الأمن في مختلف الميادين الأمنية ، حاثاً الجميع على الاستمرار في مضاعفة الجهود والعناية في أداء العمل الأمني ، إلى جانب سرعه التفاعل مع البلاغات ، ومواصلة الارتقاء بالأداء الأمني وجودته من خلال تطوير مهارات رجال الأمن وتوظيف التقنية الحديثة في خدمة العمل الأمني.

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