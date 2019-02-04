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نائب أمير منطقة جازان يدشن “ملتقى الوفاء لأسر الشهداء”

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نائب أمير منطقة جازان يدشن “ملتقى الوفاء لأسر الشهداء”

نائب أمير منطقة جازان يدشن “ملتقى الوفاء لأسر الشهداء”
http://almnatiq.net/?p=688742
المناطق - فضة عطيف
دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم , فعاليات #ملتقى_الوفاء_لأسر_الشهداء الذي تنظمه جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بالمنطقة , وذلك بمسرح غرفة جازان .
وفور وصول سموه قام بقص الشريط إيذانا بتدشين الفعاليات ، وتجول والحضور على أقسام المعرض المصاحب للفعاليات الذي يمثل مشاركة عدد من الجهات الأمنية والتعليمية والصحية والخيرية بالمنطقة .
وبدء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى رئيس جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بالمنطقة الدكتور طاهر بن شيبان عريشي كلمة عبر فيها عن شكره ومنسوبي الجمعية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، لرعايتهما لجميع أنشطة الجمعية وجميع الخدمات التي تقدمها لأبناء وأسر الشهداء بوجه خاص والأهالي بوجه عام .
وأفاد أن الملتقى يتضمن عددًا من المحاضرات المتخصصة , والخدمات التي تقدمها الجمعية مجانًا لأبناء وأسر الشهداء التي ستنفذ على مدى ثلاثة أيام ، مستعرضاً ما تقدمه الجمعيةً من خدمات وما حضيت وتحضى به من دعم لجميع البرامج التي تنفذها.
عقب ذلك ألقى الشاعر حسن الصميلي قصيدة شعرية بهذه المناسبة ، وشاهد الجميع عرضاً مرئياً عن الجمعية ، إلى جانب العديد من الفقرات الأنشادية والتعريفية بالملتقى وما يتضمنه من فعاليات وما يسعى لتحقيقه من أهداف.
أثر ذلك ألقيت كلمة الجهات الراعية والداعمة للجمعية ألقاها مدير مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بجازان الشيخ عبدالله بن غالب نمازي ، بين فيها أهمية تضافر الجهود والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية والخيرية لتقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على الفرد والمجتمع ، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة من دعم ورعاية للوطن والمواطن ، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وولاة أمرها.
ثم دشن سموه إلكترونياً عمل العيادات النفسية والاجتماعية التابعة للجمعية ، وشهد توقيع العديد من مذكرات التعاون والشراكات بين الجمعية وعدد من الجهات الحكومية والأهلية والخيرية لخدمة أبناء وأسر الشهداء.
وفِي ختام الحفل سلم سمو نائب أمير منطقة جازان الشهادات والهدايا التذكارية للجهات الداعمة والراعية للملتقى ، وتسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

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