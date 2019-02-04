احدث الأخبار

“سلاح مخيف” ينضم لترسانة الجيش الأمريكي
أبرز المواد
 هبوط النفط بعد بلوغه أعلى مستوى في شهرين
أبرز المواد
 بلدية محايل عسير تجتمع بالفنانين التشكيلين في المركز الحضاري
منطقة عسير
 26 شاباً وفتاة يحصدون جوائز “الشباب 101 طموح” في نسختها الثالثة
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير منطقة جازان يدشن “ملتقى الوفاء لأسر الشهداء”
منطقة جازان
 شيخ الأزهر والبابا فرنسيس يوقعان “وثيقة الأخوة الإنسانية” في أبوظبي “النص الكامل”
أبرز المواد
 وزير الداخلية يستقبل مدير الأمن العام
أبرز المواد
 انطلاق البرنامج الإثرائي المسائي في الطائف
منطقة مكة المكرمة
 الشباب يتعادل مع الرائد
أبرز المواد
 الأمير خالد بن سلطان يفتتح المؤتمر الدولي لتجربة المريض رسم مستقبل الرعاية الصحية
أبرز المواد
 الجمارك تؤكد على جميع منافذها العمل بالتعليمات الجديدة المتعلقة بالتبغ ومشتقاته
أبرز المواد
 العقيد المالكي : مليشيا الحوثي الإرهابية ما زالت تواصل انتهاكاتها مع الشعب اليمني الشقيق ولم تلتزم باتفاق “ستوكهولم”
أبرز المواد
“سلاح مخيف” ينضم لترسانة الجيش الأمريكي

“سلاح مخيف” ينضم لترسانة الجيش الأمريكي

أبرز المواد
هبوط النفط بعد بلوغه أعلى مستوى في شهرين

هبوط النفط بعد بلوغه أعلى مستوى في شهرين

أبرز المواد
بلدية محايل عسير تجتمع بالفنانين التشكيلين في المركز الحضاري

بلدية محايل عسير تجتمع بالفنانين التشكيلين في المركز الحضاري

منطقة عسير
26 شاباً وفتاة يحصدون جوائز “الشباب 101 طموح” في نسختها الثالثة

26 شاباً وفتاة يحصدون جوائز “الشباب 101 طموح” في نسختها الثالثة

منطقة مكة المكرمة

نيابة عن أمير مكة.. "الفالح" يحضر حفل تسليم الجائزة

26 شاباً وفتاة يحصدون جوائز “الشباب 101 طموح” في نسختها الثالثة

26 شاباً وفتاة يحصدون جوائز “الشباب 101 طموح” في نسختها الثالثة
http://almnatiq.net/?p=688753
المناطق - جدة

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، سلم وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح مساء أمس (الاثنين) جوائز الفائزين بـ “جائزة الشباب 101 طموح” في نسختها الثالثة، والتي نُظمت بشراكة استراتيجية بين جمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة ومؤسسة السبيعي الخيرية.

وفي الحفل ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأجيال الدكتور إبراهيم بن مهنا المهنا كلمة رحب فيها براعي الحفل والضيوف الكرام، معرباً عن عظيم الشكر والامتنان لقيادتنا المباركة التي رعت الشباب وأولتهم اهتمامها الكبير، حيث ننعم اليوم في وطننا بالخير والرخاء ولله الحمد والمنة سائرين لتحقيق رؤيته الطموحة 2030 والتي يلعب فيها الشباب دوراً بارزاً لتحقيقها.

ولفت “المهنا” في كلمته إلى أنه ومن هذ المنطلق جاءت فكرة جائزة “الشباب 101 طموح” بهدف تكريم الشاب السعودي الطموح والرائد في أفكاره ومبادراته واختراعاته لتؤكد على همة وطموح هذا الشعب العظيم، مؤكداً أن الجائزة في نسختها الحالية لاقت تفاعلاً كبيراً من الجامعات السعودية، إذ تقدم للمنافسة فيها أكثر من 2.600 شاب وفتاة من مختلف مناطق المملكة، وذلك في 6 مجالات هي: الصحة، البيئة، التعليم والتعلم، العمل، الرياضة، الأسرة والمجتمع، فيما حصد 8 شبان منهم و18 فتاة -يمثلون 20 مركزاً كأفراد ومجموعات-جوائز المسابقة والبالغ قيمتها 300.000 ريال.

من جهته أعرب عضو مجلس أمناء مؤسسة السبيعي الخيرية عضو مجلس إدارة جمعية رعاية الأجيال الأستاذ إبراهيم بن عبد الله السبيعي عن سعادته بوجود مثل هؤلاء الشباب والفتيات الذين يقدمون أفكارٍ ومبادراتٍ واختراعات تخدم بلادنا ومجتمعنا السعودي، مشيراً إلى دعم القيادة –أيدها الله-للشباب من خلال رؤية وطننا الطموحة والتي تعتمد عليهم كأحد الركائز الأساسية لتحقيقها، ولافتاً إلى أهمية العمل التكاملي المشترك بين القطاعات الثلاث في الدولة لتقديم برامج ذات أثر تنموي واجتماعي.

وأقيم حفل الجائزة في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، حيث سلم راعي الحفل الجوائز لـ 26 فائزاً وفائزة يمثلون 20 مركزاً كأفراد ومجموعات، إذ حصد المركز الأول الطالب عبد العزيز جدعان الشمري عن مشروعه “سوار المرضى” وحصل على جائزة مقدارها 50.000 ريال، وحصدت المركز الثاني الطالبة نوف فهد المطيري عن مشروعها “مسعف” ، فيما حصدت المركز الثالث الطالبة فاتن أحمد الدوسري عن مشروعها “فرشاة أسنان 2 في 1”.

يذكر أن جائزة “الشباب 101 طموح” تهدف إلى إبراز قدرات الشباب والفتيات السعوديين وتنمية مواهبهم، وإذكاء روح التنافس والإبداع والإيجابية بينهم، وتعميق انتماءهم لمجتمعهم ووطنهم، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية ودورهم المؤثر في تحقيق رؤية السعودية 2030.

روابط ذات صلة

انطلاق البرنامج الإثرائي المسائي في الطائف

انطلاق البرنامج الإثرائي المسائي في الطائف
أمير مكة يوافق على تشكيل اللجنة التأسيسية لمركز الأسر المنتجة بالمنطقة

أمير مكة يوافق على تشكيل اللجنة التأسيسية لمركز الأسر المنتجة بالمنطقة
ضمن فعاليات ملتقى مكة إنطلاق المرحلة الثانية لمبادرة ساعد في المصاعد بمدني مكة

ضمن فعاليات ملتقى مكة إنطلاق المرحلة الثانية لمبادرة ساعد في المصاعد بمدني مكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*