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بلدية محايل عسير تجتمع بالفنانين التشكيلين في المركز الحضاري

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بلدية محايل عسير تجتمع بالفنانين التشكيلين في المركز الحضاري

بلدية محايل عسير تجتمع بالفنانين التشكيلين في المركز الحضاري
http://almnatiq.net/?p=688762
المناطق - محايل عسير

عقدت بلدية محافظة محايل عسير مساء اليوم الاثنين  لقاءً بفناني وفنانات محافظة محايل التشكيليين؛ وحضره رئيس البلديه سعيد آل مصمع ورئيس المجلس البلدي ابراهيم الفاهمي ومن بلدية محايل عبدالله طالع والمهندس عبدالرحمن الأسمري.

وتضمن اللقاء طرح الأفكار والمقترحات لتحسين الواجهات والجداريات في المحافظة ،وبدأ اللقاء بكلمة البلدية رحب فيها بجميع من حضر من الفنانين والفنانات المهتمين بالفن التشكيلي وشكر لهم تلبية الدعوة والحضور.
وأشار آل مصمع إلى أن هذا اللقاء والذي يعد الأول بالتشكيليين والتشكيليات جاء بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال حفظة الله وبمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وذلك بهدف التعرف على إبداعاتهم و والاطلاع على مايقدمونه من اقتراحات ومساهمات فنية في مجال تجميل المحافظة؛ ولتقوم البلدية بالتنسيق لتلك الجهود وتذليل أي عقبات قد تواجههم إضافة إلى تعزيز التواصل والتعاون بينهم وبين البلدية.
وأشاد رئيس البلدية ببعض المساهمات والمبادرات القيمة التي قدمها عدد من الفنانين والفنانات في مناسبات سابقة وشكرهم عليها؛ وقال نرغب اعطائكم الفرصة للمساهمة بفنكم الراقي في تحسين الصورة في محافظتكم الجميلة.
وقدمت خلال اللقاء العديد من الإقتراحات من الفنانين والفنانات؛ كما قدموا صوراً مشوقه ومشرفه من خلال بعض التصاميم التي توشحت الطابع التراثي والمعاصر كما طالبوا بتوحيد بعض الجداريات لتمثل الموروث الشعبي بالمحافظة وإبراز هويتها التراثيه، كما شارك في اللقاء فئة الصم والبكم يرافقهم مدير مركز الصم والبكم في محايل عسير عبدالله مدني الذي طالب أن يتم توفير سبل المشاركه لهم من ضمن الفريق في تجديد المنطقه لوجود فنانين وفنانات من الفئه الخاصه ووعد رئيس البلدية بتلبية طلبهم ودعمهم .. كما قدمت الفنانه التشكيليه شهوة الحلنقي وهي من فئة الصم والبكم لوحة فنيه تحمل شعار صدر الكرامه هدية لرئيس البلديه.. وفي نهاية اللقاء شكر آل مصمع كل من حضر وشارك وتقدم بفكرة أو إقتراح مؤكداً أن جميع ماقدم من اقتراحات ومبادرات في محل إهتمامه وعنايته..

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