احدث الأخبار

ابتكار لمواجهة السيول وموجات المد العاتية.. سيارة بمحرك وبطارية مضادان للماء !!
أبرز المواد
 هذا ما تفعله الأطعمة المقلية بالنساء.. عليهن الحذر !
أبرز المواد
 “الإعلام” تعدل قواعد النظر في مخالفات المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع
أبرز المواد
 “سلاح مخيف” ينضم لترسانة الجيش الأمريكي
أبرز المواد
 هبوط النفط بعد بلوغه أعلى مستوى في شهرين
أبرز المواد
 بلدية محايل عسير تجتمع بالفنانين التشكيلين في المركز الحضاري
منطقة عسير
 26 شاباً وفتاة يحصدون جوائز “الشباب 101 طموح” في نسختها الثالثة
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير منطقة جازان يدشن “ملتقى الوفاء لأسر الشهداء”
منطقة جازان
 شيخ الأزهر والبابا فرنسيس يوقعان “وثيقة الأخوة الإنسانية” في أبوظبي “النص الكامل”
أبرز المواد
 وزير الداخلية يستقبل مدير الأمن العام
أبرز المواد
 انطلاق البرنامج الإثرائي المسائي في الطائف
منطقة مكة المكرمة
 الشباب يتعادل مع الرائد
أبرز المواد
ابتكار لمواجهة السيول وموجات المد العاتية.. سيارة بمحرك وبطارية مضادان للماء !!

ابتكار لمواجهة السيول وموجات المد العاتية.. سيارة بمحرك وبطارية مضادان للماء !!

أبرز المواد
هذا ما تفعله الأطعمة المقلية بالنساء.. عليهن الحذر !

هذا ما تفعله الأطعمة المقلية بالنساء.. عليهن الحذر !

أبرز المواد
“الإعلام” تعدل قواعد النظر في مخالفات المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع

“الإعلام” تعدل قواعد النظر في مخالفات المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع

أبرز المواد
“سلاح مخيف” ينضم لترسانة الجيش الأمريكي

“سلاح مخيف” ينضم لترسانة الجيش الأمريكي

أبرز المواد

ابتكار لمواجهة السيول وموجات المد العاتية.. سيارة بمحرك وبطارية مضادان للماء !!

ابتكار لمواجهة السيول وموجات المد العاتية.. سيارة بمحرك وبطارية مضادان للماء !!
http://almnatiq.net/?p=688782
المناطق - وكالات

أطلقت تايلاند سيارة مصممة للقيادة داخل الماء، بهدف استخدامها في المناطق التي تتعرض للكوارث الطبيعية، وأخطرها موجات المد العملاقة (تسونامي).

ووفقا لشبكة “فوكس نيوز” الأميركية، بات بإمكان سكان تايلاند شراء السيارة الكهربائية التي باستطاعتها السباحة في الماء، لتناسب المناطق المعرضة لكوارث التسونامي.

وصمم المهندس الياباني هيديو تسوروماكي السيارة التي أطلق عليها اسم”ذا فوم وان”، علما أنه بدأ بالتخطيط للفكرة في 2011، عندما تعرضت بلاده لكارثة تسونامي مميتة.

وتمتلك السيارة الصغيرة المشابهة لتصميم سيارة “سمارت”، محركا وبطارية مضادان تماما للماء، وبمكنها الانطلاق بسرعة قصوى لا تتجاوز 80 كيلومترا في الساعة.

وتستطيع السيارة الطفو على سطح الماء والحركة ببطء وسط التيارات، لكن ذلك قد يكون كافيا لإنقاذ راكبيها من موجات المد العاتية.

وأكد مصممو السيارة، أنها مخصصة لحالات الطوارئ فقط، ولا تناسب الاستخدام اليومي.

وتبلغ قيمة السيارة نحو 20 ألف دولار، وهو مبلغ مرتفع مقارنة بأسعار السيارات في تايلاند، فيما يأمل المصممون بيعها بسعر مخفض عند انتشارها في دول آسيا.

روابط ذات صلة

هذا ما تفعله الأطعمة المقلية بالنساء.. عليهن الحذر !

هذا ما تفعله الأطعمة المقلية بالنساء.. عليهن الحذر !
“الإعلام” تعدل قواعد النظر في مخالفات المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع

“الإعلام” تعدل قواعد النظر في مخالفات المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع
“سلاح مخيف” ينضم لترسانة الجيش الأمريكي

“سلاح مخيف” ينضم لترسانة الجيش الأمريكي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*